حواط: مواقف غير مسؤولة من شخص يفترض أن يكون مسؤولا والله يحمي لبنان

علّق عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" ​زياد حواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "مواقف غير مسؤولة من شخص يفترض أن يكون مسؤولًا. الله يحمي ​لبنان​".

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