جنبلاط: هذه الليلة صعبة وحزينة لكن أعلم أن صوت العقل سيتحكّم رغم كل شيء

أعلن رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ أنه إتصل بقائد ​الجيش​ ورئيس الأركان، مشددا على أن "هذه الليلة صعبة وحزينة لكن أعلم أن صوت العقل سيتحكّم رغم كل شيء".

وداعا الى "ترك الحراك جانبا، فهذه الليلة حزينة وأتيت لأقدم التعازي"، مشدد على أنه "فوق الجرح العميق والألم الشديد، أدعو الى التهدئة والتحقيق الجدي والفعال لمعرفة كيف استشهد علاء أبو فخر"، مؤكدا "ضرورة الهدوء وعدم الانجرار الى ردات الفعل".