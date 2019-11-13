أفادت قناة "الجديد" عن وقوع إشكالات بين ​الجيش اللبناني​ وعدد من المواطنين في هذه الأثناء في منطقة الكولا. وبحسب المعلومات فإن الجيش حاول فتح الطريق فعمد الشبان الى رشق الجيش بالحجارة. يذكر أن الطريق في منطقة الكولا والمدينة الرياضية مقطوعة بالإطارات المشتعلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش يحاول فتح طريق الكولا وعدد من الشبان يرشقون العناصر بالحجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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