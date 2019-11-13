شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستعراض الدورى الشامل" يبحث اليوم ملف مصر فى حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الفريق العامل المعنى بـالاستعراض الدورى الشامل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، جلسته المخصصة لمراجعة ملف مصر، وذلك ضمن إطار الدورة الحالية التى يناقش فيها الفريق الأممى سجلات 14 دولة من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

يذكر أن منظمات المجتمع المدنى انتهت من استعدادتها للمراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث تقدم مصر تقريرها اليوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر وتعرض إنجازاتها فى هذا الملف، وما حققته من توصيات المجلس الدولى التى أوصاها بها فى التقرير الشامل الماضى والذى عرض عام 2014.

ويعتزم المجلس القومى لحقوق الإنسان تنظيم احتفالية كبرى لتكريم الراحل الدكتور بطرس بطرس غالى، فى ذكرى عيد ميلاده، كما تنظم منظمات المجتمع المدنى 9 فعاليات على هامش الاستعراض الدورى الشامل.