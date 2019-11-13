شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم المعارضة القطرية يؤكد دعم تنظيم الحمدين للجماعات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر خالد الهيل المتحدث باسم المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد فاجر فى خصومته ويدَّعى أنه يدعو للسلام، وذلك على عكس الحقيقة.

وتابع "الهيل"، فى تصريحات نقلها موقع قطريليكس، أن قطر تعى جيدًا ما المطلوب منها حتى تنهى الخلاف مع دول المقاطعة، ولكن تنظيم الحمدين فشل فى تحقيق أى تقدُّم يُذْكَر فى ذلك الشأن مع رغبته لدعم الإرهاب.

ولفت خالد الهيل، إلى أن تميم بن حمد يدعو للسلام ويستميت فى دعواته للحوار والمصالحة، مضيفًا أن خطوات المصالحة تكون بالعمل وإثبات حسن النية، وذلك عكس ما ينفذه الشيخ تميم بن حمد؛ حيث لا توجد أى بوادر من جانبه للمصالحة مع الدول العربية التى قامت بمقاطعته جرَّاء استمراره فى دعم الميليشيات الإرهابية والتدخل فى شئون الدول العربية المجاورة.

وأوضح الهيل، أن كل ما يقدمه تنظيم الحمدين هو وعود فارغة فقط لا تتم ترجمتها إلى شىء ملموس على أرض الواقع؛ فتنظيم الحمدين ليس أهلاً لهذه الثقة وفاجر فى خصومته.