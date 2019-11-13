محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ)
اختار أعضاء مجلس الشيوخ البولندي اليوم الثلاثاء، توماش جرودسكي من حزب الائتلاف المدني المعارض (وسط) ليكون رئيسًا جديدًا لمجلس الشيوخ، حيث استفادت المعارضة من أغلبيتها الضئيلة في المجلس خلال الانتخابات الأخيرة.
وحصل جرودسكي على تأييد 51 من أعضاء مجلس الشيوخ، متغلبًا على الرئيس الحالي ستانيسلاف كاركوفسكي من حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي كان مدعومًا من قبل 48 من أعضاء المجلس، وامتنع عضو واحد في مجلس الشيوخ عن التصويت.
وقال جرودسكي بعد انتخابه "إنه فوز للديمقراطية".
وتشير نتيجة التصويت إلى أن أحزاب المعارضة، التي يدعمها العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المستقلين، تمكنت من الحفاظ على أغلبيتها في مجلس الشيوخ.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوزها بالانتخابات.. المعارضة البولندية تختار رئيس مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.