صحيفة إسرائيلية: ملادينوف يتوجه إلى مصر للتوسط في هدنة بين إسرائيل وغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ)

توجه نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، في محاولة للتوسط في وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن ملادينوف يشارك في محادثات بين الطرفين منذ صباح الثلاثاء في محاولة للتوصل إلى هدنة.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مشاركين في المحادثات أن الوضع "معقد للغاية" وأن فرصة حدوث المزيد من التصعيد كبيرة.

يشار إلى أن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 50 في غارات إسرائيلية بدأت فجر اليوم باغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته، وهددت الحركة بالرد على ذلك.

ولطالما توسطت مصر في حال تصاعد العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.