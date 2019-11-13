النار كادت تلتهم 40 سيارة.. كيف أنقذ رجال الإطفاء بولاق الدكرور من كارثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، مساء الثلاثاء، حريقا اندلع في جراج خاص ملاصق لمبنى مركز إعادة أطفال الأحداث "إصلاحية" بمنطقة بولاق الدكرور، دون إصابات.

سرعة وصول رجال الإطفاء حال دون وقوع كارثة محققة، إذ أسرعت قوات الدفاع المدني إلى إخلاء الجراج من السيارات، ومنع خطر امتداد النيران إلى نحو 40 سيارة.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة أسفل كوبري بولاق، وارتفاع ألسنة اللهب.

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ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، بقيادة نائبه اللواء إيهاب عبد الحميد، والعقيد علاء خلوصي، رئيس قسم الإطفاء.

وحاصر رجال الحماية المدنية مصدر النيران، وأخمدوا الحريق الذي التهم 4 سيارات ميكروباص تفحمت بالكامل، دون خسائر في الأرواح أو امتداد النيران إلى مقر "الإصلاحية".

ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة ثانية، وانتدب اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، رجال المعمل الجنائي؛ للوقوف على ملابسات الحريق كاملة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.