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رئيس كولومبيا يعيين وزيرًا جديدًا للدفاع بعد حادث مقتل أطفال في قصف جوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - بوجوتا - (د ب أ)

عين الرئيس الكولومبي إيفان دوكي اليوم الثلاثاء، وزيرًا جديدًا للدفاع خلفا لوزير الدفاع المستقيل جييرمو بوتيرو بسبب مقتل أطفال في قصف للجيش لمعسكر لرجال حرب العصابات.

وقال دوكي إن كارلوس هولمز تروجيلو، الذي يشغل حاليا منصب وزير الخارجية، سيُكلف بمكافحة تهريب المخدرات.

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وتعد كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم.

وستشمل مهمة هولمز تروجيلو أيضًا التعامل مع الجماعات المسلحة ، التي قتلت المئات من قيادات المجتمع منذ تولي دوكي الحكم في أغسطس 2018.

واستقال بوتيرو بعد خمسة أيام من الكشف عن مقتل ثمانية أطفال في تفجير في أغسطس لمعسكر يضم منشقين عن حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" في مقاطعة كاكيتا الجنوبية.

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