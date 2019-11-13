سوريا / مقتل شخصَيْن وإصابة 10 آخرين في غارةٍ صهيونيّة على منزل قيادي بحركة الجهاد الإسلامي في دمشق

أفادت وكالة "سانا" السورية بمقتل شخصين وإصابة 10 آخرين جراء إستهداف بناء سكني مدني قرب السفارة اللبنانية في منطقة المزة بدمشق.

وقالت إن "عدوان فجر اليوم إستهدف منزل القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري ما أسفر عن إستشهاد إبنه "معاذ" إضافة إلى شخص آخر إسمه عبد الله يوسف حسن وإصابة "بتول" إبنة الشهيد معاذ و9 آخرين".

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وأوضحت أن العدوان الإسرائيلي فجر اليوم تم بثلاثة صواريخ أسقط أحدهم في سماء داريا وأصاب الآخران منزل القيادي في حركة الجهاد في المزة بدمشق.