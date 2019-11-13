كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد 11 فلسطيني في هجمات لإسرائيل على قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على غزة، مساء الثلاثاء، إلى 11، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا.
واكد المصدر في بيان "وصول 3 شهداء الى المستشفى الاندونيسي جراء غارة جوية في بيت لاهيا في شمال القطاع".
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الهجوم استهدف عناصر ينتمون إلى منظومة إطلاق القذائف الصاروخية التابعة لـ«الجهاد الإسلامي» في شمال القطاع.
وقتل المسؤول البارز في «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا (42 عاماً)، وزوجته، في استهداف إسرائيلي لمنزله في غزة فجر اليوم.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، وحملت «حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنين والممتلكات»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بـ«ضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن وجوده».
ومنذ ذلك الحين، تم إطلاق عشرات القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، كما واصلت إسرائيل شن غارات على القطاع.