كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهاد 11 فلسطيني في هجمات لإسرائيل على قطاع غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع عدد الضحايا من الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية على غزة، مساء الثلاثاء، إلى 11، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أن ثلاثة فلسطينيين استشهدوا

واكد المصدر في بيان "وصول 3 شهداء الى المستشفى الاندونيسي جراء غارة جوية في بيت لاهيا في شمال القطاع".