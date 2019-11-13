كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عون: "الحريري" مترددا لتولي منصب رئاسة الوزراء مجددا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأشار الرئيس اللبناني، خلال تصريحاته لوسائل إعلام لبنانية، إلى أنه يؤيد حكومة تشمل كلا من التكنوقراط والساسة.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إنه لمس ترددا من سعد الحريري لتولي منصب رئاسة الوزراء مجددا.

وأضاف عون: "أنا اجتمعت مع الحريري ووجدته مترددا بين نعم ولا"، مضيفا أنه لا يعرف إن كان ذلك موقفه حتى الآن.

وأضاف أن المشاورات الرسمية من نواب البرلمان بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد قد تبدأ الخميس أو الجمعة، لكن "هذا يرتكز على الأجوبة التي سنتلقاها من المعنيين".

وتابع الرئيس: "إذا لم نتلق الإجابات سنستغرق بضعة أيام إضافية. يوجد الكثير من الصعاب التي ذللناها ولا تزال هناك النقاط الأخيرة لأننا نود أن نخرج إلى المجتمع بحكومة منسجمة وليس حكومة متفرقة".

واستقال الحريري من رئاسة الحكومة الائتلافية في 29 أكتوبر الماضي، تحت ضغط احتجاجات عارمة في أنحاء لبنان، طالبت برحيل الحكومة ومحاربه الفساد.

حثت الأمم المتحدة لبنان يوم الثلاثاء على تشكيل حكومة تتسم بالكفاءة بما يجعلها في وضع أفضل لطلب مساعدات دولية، محذرة من أن البلاد في وضع مالي واقتصادي حرج.