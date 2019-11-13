كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحزاب الحاكمة بالعراق تتجمع حول "خطة إيرانية" للتشبث بالسلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الأحزاب الحاكمة في العراق قد تجمعت خلف إستراتيجية تباركها إيران، لمحاولة النجاة من الانتفاضة الجماهيرية المناهضة للحكومة، وذلك من خلال احتواء الاحتجاجات في شوارع بغداد، مع تقديم مجموعة من الإصلاحات السياسية والانتخابات العام المقبل.

ولكن الحل المقترح يتضمن الإبقاء على السلطة في النخبة الحاكمة، التي ترعاها إيران لسنوات، من غير المرجح أن تهدأ المتظاهرين، الذين يطالبون بإلغاء الطائفة الكاملة من السياسيين.

وشاركت إيران عن كثب في صياغة الإستراتيجية الجديدة، مع عدد من الاجتماعات بين المجموعات السياسية والشخصيات الحكومية حضرها قاسم سليماني، الجنرال الذي يقود قوة القدس للحرس الثوري الإيراني، الذي يشرف على عملاء طهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال مصدران على دراية بالمحادثات، إن سليماني وافق على خطة الإصلاح التي من شأنها أن تبقي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في السلطة حتى انتخابات جديدة العام المقبل، لأنها ستمنح إيران الوقت لإعادة حساب كيفية الحفاظ على النفوذ.

كما شكلت الاحتجاجات أكبر تحد للنظام السياسي الشيعي العراقي، الذي يهيمن عليه المسلمون منذ ظهوره بعد الغزو الأمريكي عام 2003، الذي أطاح بالدكتاتور السني صدام حسين.

وقُتل ما لا يقل عن 300 محتج، معظمهم على أيدي قوات الأمن التي أطلقت ذخيرة حية على الحشود، لكن الرد العنيف لم يفعل الكثير لإقناع المحتجين بمغادرة الشوارع.

وصرح مسؤول أمني رفيع لـ"رويترز"، بأن تكتيكات جديدة يجري نشرها لمحاولة حصر المظاهرات في ساحة التحرير ببغداد، وهو تقاطع طريق عند سفح جسر عبر نهر دجلة حيث يخيم المتظاهرون منذ اسابيع.

وأوضح المسؤول الأمني، أن قوات الأمن تلقت أوامر جديدة يوم السبت الماضي بضرورة إبقاء المحتجين في ميدان التحرير.

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