الهاكا تمنح ترخيصا جديدا لراديو موسيقي

أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، اليوم الثلاثاء، أنها منحت ترخيصا للخدمة الإذاعية الموضوعاتية الموسيقية الجديدة “صول راديو” التي تتمحور برمجتها حول الموسيقى والترفيه، وتبث عبر الشبكة الهرتزية الأرضية بالتشكيل الترددي إف.إم.

وذكرت الهيأة، في بلاغ، أنها نظمت بمقرها يوم 2 يوليوز 2019، حفل توقيع دفتر تحملات الخدمة الإذاعية الجديدة، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، والمدير العام، والمدراء بالهيأة العليا، وكذا المدير العام للشركة الحاصلة على الترخيص.

وأكدت رئيسة الهيأة العليا، السيدة لطيفة أخرباش، في كلمة لها بالمناسبة، على أن منح هذا الترخيص الجديد تم وفق المسطرة الجاري بها العمل بشأن دراسة الملف من طرف مصالح المديرية العامة بمختلف جوانبه (القانونية والتحريرية والاقتصادية والمالية والتقنية)، قبل أن يعقبها تقييم المشروع وتنظيم جلسة استماع لحامله قدم خلالها الخطوط العريضة لمشروعه، وأهدافه، واختياراته التحريرية والموسيقية، وتموقعه مقارنة بالعرض الحالي وكذا الجمهور المستهدف.

وذكر البلاغ بأن الهيأة العليا منحت، منذ إحداثها، 14 ترخيصا لإحداث واستغلال 23 خدمة إذاعية خاصة تغطي أحواض الاستماع الاثني عشر الموزعة على مجموع التراب الوطني.