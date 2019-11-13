بعد امتناعها في وقت سابق.. “دول الحصار” تؤكد مشاركتها في كأس الخليج بقطر

أعلن اتحادات كرة القدم، بكل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، تراجعها عن عدم المشاركة في الدورة 24 من مسابقة كأس الخليج العربي، التي تستضيفها قطر خلال الفترة ما بين 24 نونبر الجاري، إلى غاية 6 دجنبر المقبل.

وأعلنت الاتحادات الثلاثة، مشاركتها في البطولة، بناء على تجديد الدعوة التي وُجهت لها من طرف اتحاد كأس الخليج العربي، بهدف طلب المشاركة في النسخة 24 من التظاهرة الخليجية.

ومن المنتظر أن يعقد اتحاد كأس الخليج، غدا الأربعاء، اجتماعا بالدوحة، لإعادة نظام المجموعات في البطولة، وذلك بعد تراجع السعودية، والإمارات، والبحرين، عن قرار عدم المشاركة.

يذكر أنه، تم أكتوبر الماضي، سحب قرعة البطولة، بمشاركة خمسة منتخبات، وهي بالإضافة لقطر مستضيف الدورة، الكويت، وعمان، والعراق، واليمن، إذ كان مقررا أن تقام الكأس بنظام الدوري من دور واحد، وذلك بعد امتناع الثلاثي المذكور سلفا عن المشاركة، قبل أن يقرر اليوم، تراجعه، ويؤكد حضوره في البطولة.