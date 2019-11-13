لبنان: مقتل متظاهر بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلح في منطقة خلدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل متظاهر لبناني، منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، متأثرا بإصابته بعيار ناري أطلقه أحد عناصر الجيش اللبناني، في الاحتجاجات التي وقعت جنوب العاصمة، بيروت، حسبما أوردت وسائل إعلام لبنانية.
وذكر الجيش اللبناني في بيان صدر عنه أنه "أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص".
وأضاف البيان أن "قيادة الجيش باشرت تحقيقا بالموضوع بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص".
وفي وقت سابق، صرّح مصدر أمني لوكالة "رويترز" أن مسلحا أطلق الرصاص على أحد المحتجين وأصابه بجروح بالغة، بعد محاولته إغلاق أحد الطرق في بلدة خلدة، قرب العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء.
وأضاف المصدر أن المحتج أصيب بطلقة في الرأس وأن الشرطة اعتقلت مطلق الرصاص للتحقيق معه.
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