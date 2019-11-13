إسبانيا: اتفاق بين الحزب الاشتراكي واليسار الراديكالي على تشكيل حكومة ائتلافية

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019 بيدرو سانشيز Advertisements بعد صدورنتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية، وقع الاشتراكي بيدرو سانشيز وبابلو إغليسياس زعيم حزب بوديموس اليساري الثلاثاء اتفاقا لشكيل حكومة ائتلافية تقدمية، تضع حدا للأزمة السياسية التي تشهدها إسبانيا منذ 2015.

بعد تصدر الاشتراكيين لنتائج الانتخابات التشريعية الإسبانية، وقع بيدرو سانشيز القائم بأعمال رئيس الوزراء الاشتراكي وبابلو إغليسياس زعيم حزب بوديموس اليساري المتطرف اتفاقا أوليا الثلاثاء لتشكيل ما يطلقان عليه اسم حكومة ائتلافية "تقدمية". غير أن مقاعد الحزبين مجتمعة ليست كافية لضمان أغلبية برلمانية وسيحتاجان لطلب الدعم من أحزاب أخرى لتشكيل مثل هذه الحكومة.

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