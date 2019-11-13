بشكل رسمي.. السعودية تشارك في 'خليجي 24' بالدوحة

رياضة 2019-11-12 | 22:45 1,749 مشاهدة أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الـ24 في قطر. ومن المنتظر أن يتم إجراء مراسم القرعة الجديدة غداً الأربعاء بعد إعلان منتخبات السعودية والإمارات والبحرين مشاركتهم في البطولة. وكانت منتخبات قطر وعمان والكويت واليمن أعلنت مشاركتها في البطولة في وقت سابق.



وتم سحب قرعة البطولة، إلا أن إعلان منتخبات السعودية والإمارات والبحرين مشاركتهم أجبر المنظمين على إعادة مراسم القرعة. وتم سحب قرعة البطولة، إلا أن إعلان منتخبات السعودية والإمارات والبحرين مشاركتهم أجبر المنظمين على إعادة مراسم القرعة. وتنطلق البطولة في الموعد المقرر لها مسبقاً في الفترة ما بين 24 تشرين الثاني الجاري والـ6 من كانون الاول المقبل.



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