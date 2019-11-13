علق الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة​، على خبر سقوط قتيل سقط نتيجة ​إطلاق نار​ وقع عند أوتوستراد، مؤكدا أن "إتصالا ورد الى ​الصليب الأحمر​ بأن هناك إصابة خطرة جدا بمنطقة خلدة نقلت على ​مستشفى​ ​كمال جنبلاط​"، مشددا على أن "الحالة خطرة جدا لا معلومات لدينا كيف حصل الحادث".

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كانت هذه تفاصيل خبر كتانة: نقلنا إصابة خطرة جدا من مثلث خلدة ولا معلومات كيف حصل الحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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