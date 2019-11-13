الأنباء: استشهاد امين سر وكالة داخلية الشويفات في الحزب الاشتراكي باطلاق النار عليه تحت جسر خلده

أفادت صحيفة "الأنباء" عن "استشهاد امين سر وكالة داخلية ​الشويفات​ في ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ علاء أبو فخر ب​إطلاق نار​ عليه تحت جسر خلده".

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