رئاسة الجمهورية: وسائل اعلامية ووسائل تواصل توزع كلاما محرفا للرئيس

أعلن مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ في بيان أن "وسائل اعلامية ووسائل تواصل اجتماعي توزع كلاماً محرفاً من حديث ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ حول الفقرة المتعلقة بوجود قائد للحراك الشعبي ورد فيها :" اذا مش عاجبهم ولا حدا آدمي ب​السلطة​ يروحوا يهاجروا"، مبينة أن "الصحيح ان الرئيس عون قال انه اذا لم يكن هناك "اوادم" من الحراك للمشاركة في الحوار، فليهاجروا لانهم بهذه الحالة لن يصلوا الى السلطة". فاقتضى التوضيح منعاً لاي التباس او سوء استغلال".

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