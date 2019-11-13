افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان المحتجين اقفلوا شارع ​رياض الصلح​ الرئيسي عند البوابة الفوقا بالاطارات المشتعلة، كما غالبية الطرقات في صيدا، وقد سجل وقوع اشكال على خلفية اقفال الطريق عند مستديرة ​مكسر العبد​ عند المدخل الشمالي للمدينة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: المحتجون اقفلوا شارع رياض الصلح- صيدا بالاطارات المشتعلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.