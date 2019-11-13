حصلت "​الخليج 365​" على ​فيديو​ لعدد من المتظاهرين وهم يتهافتون مساء لالتقاط الصور مع رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ ونجله النائب ​تيمور جنبلاط​ خلال مرورهما في السيارة وسط ​الاحتجاجات​.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: متظاهرون يتهافتون لإلتقاط الصور مع وليد جنبلاط ونجله تيمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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