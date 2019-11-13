نقابة الصرافين: الشركات المرخصة تؤمن الدولار النقدي في السوق لتسهيل الاعمال التجارية

أوضحت ​نقابة الصرافين​ في بيان، انه "في ظل ما يشاع من هنا وهناك، أن ما تقوم به شركات ومؤسسات الصرافة الحائزة على تراخيص ممارسة المهنة من ​مصرف لبنان​ بالاجمال، هو تأمين ​الدولار​ النقدي في السوق لتسهيل الأعمال التجارية التي زاد من ترديها نقص العملة الأجنبية التي تحتاجها، وذلك عبر ضخ جرعة أمل في ​الإقتصاد​ في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السوق حاليا، لا سيما تجارة المواد الغذائية وبعض السلع والمواد الضرورية التي تحتاج إلى العملة الأجنبية، التي يقوم بتوفيرها الصرافون بتحمل الكثير من مخاطر السوق وبتأمين السيولة اللازمة".



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