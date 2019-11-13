شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان و مايا مرسى وممثلى المجتمع المدنى يشاركون فى ندوة لجمعية المصريين بسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت جمعية المصريين في سويسرا، ندوة تحت عنوان" مصر المستقبل ..مصر 2030 "،على هامش أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بجنيف. شارك فى الندوة لفيف من الشخصيات العامة والمسئولين ورموز الجالية المصرية بسويسرا ، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب والسفير احمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لقطاع حقوق الانسان والسفير علاء يوسف سفير مصر الدائم لدي المكتب الأوروبي للامم المتحدة و الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتور ثروت قادس رئيس الجالية المصرية في ألمانيا و حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان .

وقال الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، إن حقوق الإنسان تحمي الدولة والإنسان لأن حقوق الإنسان من المستحيل توجد دون وجود دولة تحميها وتقيمها. Advertisements

وتطرق أبو سعدة الي قانون الجمعيات الأهلية الجديد، قائلا :"المنظمة المصرية ناضلت ضد القانون ٧٠ لعام ٢٠١٧ وطعنت عليه أمام القضاء الاداري، الرئيس السيسي استجاب لنداءات المجتمع المدني واطلق مبادرة لتعديل القانون افضت الي قانون جديد يلبي تطلعات المجتمع المدني حيث الغيت العقوبات السالبة للحرية, وأصبح تأسيس الجمعيات بالإخطار، واعترف بالمنظمات الدولية".

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