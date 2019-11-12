“اعتداء” مستخدمي “ترامواي الرباط” على “مُقعدة” لم تقتن التذكرة والشركة تُوضح

كشفت صور، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن مستخدمي شركة الطرامواري سلا – الرباط، أقدموا، صباح يوم الثلاثاء، على تعنيف مقعدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كانت على متن كرسيها المتحرك.

ونقل مصدر، عاين الواقعة، لـ”اليوم24″ أن أحد المراقبين بمعية مستخدم من الشركة طلبا من المرأة، التي كانت على متن كرسي متحرك، تذكرة الصعود إلى العربة، غير أنّها كشفت للمراقب أنها لم تقتنيها، نظرًا إلى حالتها الاجتماعية الصعبة.

وفي خضم النقاش بين المرأة المقعدة، ومراقب العربة، والمستخدم، أصر هذا الأخير على إخراجها من مقطورة “الطرامواي” بالقوة، بدفعها، ما جعلها تسقط من على متن كرسيها المتحرك.

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وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الحادثة كادت أن تتسبب في إصابة المعنية بالأمر بجروح لو تحرك “الطرام”، أو “أغلقت الأبواب”.

ونقل مصدر “اليوم24” أنّ المستخدم وجه عتابًا للمعنية بالأمر، نظرا إلى أنها ليست المرة الأولى، التي تصعد فيها من دونَ تذكرة، متحججة باعتبارها من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحق لها صعود “الطرام” مجانًا.

وكشفت شركة “طرامواي -الرباط سلا” أنّ أحد المستخدمين كانَ لم يكن في أوقات عمله، تبادل الحوار مع الراكبة، وقد أظهرهذا الأخير سلوكًا غير حضاريًا و لا يحترم الإجراءات المعتمدة.

وقال بلاغ الشركة أنه يجري التحقيق حاليا في الإجراءات التأديبية اللتي سيتم اتخادها وفقًا لأنظمة العمل. مشيرًا إلى أنه سيبذل كل الجهود ليبقى هذا الحدث حدثا استثنائيا معزولا.