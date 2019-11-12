بعد موافقة الملك.. المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن عن تنقيلات جديدة همت 32 منصبا

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن تنقيلات جديدة في سلك القضاء، همت 32 قاضيا ورؤساء المحاكم ومستشارين ووكلاء الملك ونواب عامين.

وقال المجلس، إنه بناء على الدستور، والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى الملك محمد السادس، موافقته على تعيين عدد من المسؤولين القضائيين ببعض محاكم والمملكة.

وبحسب اللائحة المنشورة بموقع المجلس، تم تعيين عبد الرزاق فتاح، الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في آسفي، وكان يشغل نفس المنصب بمحكمة الاستئناف بورزازات.

ونُقل نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش للقيام بمهمة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لوادزم، فيما شملت اللائحة، أيضًا، تعيين رئيس المحكمة الإدارية في فاس في منصب رئيس المحكمة الإدارية في الرباط.

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كما مستشار في محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في منصب رئيس المحكمة الإدارية في فاس.

اللائحة كاملة