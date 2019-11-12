بعد توقيف عقوبة “الكاشو”.. نبيل أحمجيق يُعلن إنهاء إضرابه عن الطعام

قرر نبيل أحمجيق، معتقل حراك الريف بسجن “راس الماء” بفاس تعليق إضرابه عن الطعام، الذي دخل فيه عقب قرار إدارة السجن معاقبته بإدخاله الزنزانة انفرادية “الكاشو” والمنع من الزيارة لمدة 45 يوما.
وقال محمد أحمجيق، إن شقيقه نبيل أحمجيق المعتقل على خلفية حراك الريف، قد قرر تعليق إضرابه عن الطعام بعد توقيف عقوبة الكاشو بحقه وزملاءه المعتقلين.
وكتب أحمجيق في تدوينة على حسابه في فيسبوك أن تعليق الإضراب جاء بعدما تلقى شقيقه تلقى اتصالا من ناصر الزفزافي بعدما قابل هذا الأخير وفدا رسمي حل بسجن “راس الماء”، لحل قضية إضراب المعتقلين عن الطعام.
وأضاف بأن نبيل أحمجيق قد قرر بعد اتصال الزفزافي به “تعليق إضرابه عن الطعام بعد توقيف عقوبة “الكاشو” بحقهم وتجميعهم في ظروف متناسبة تحفظ كرامتهم كمعتقلين سياسيين” حسب قوله.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون قد اتخذت قرارات تأديبية في حق السجين ناصر الزفزافي ورافقه، المعتقلون بسجن رأس الماء بفاس على خلفية حراك الريف، في قضية تسريب تسجيل صوتي للسجين ناصر الزفزافي على مواقع التواصل الاجتماعي.
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