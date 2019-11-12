مكتب الخيام يُوقف ثلاثينيا يشتبه في ترويجه لفكر داعش

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن توقيف أحد الشبان لارتباطه بتنظم داعش الإرهابي.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قد تمكن اليوم، من إيقاف أحد المتطرفين الموالين لـ”داعش” يبلغ من العمر 31 سنة، والذي ينشط بمدينة كلميم.

وحسب المصدر ذاته، فقد أكدت التحريات الأمنية أن المشتبه فيه يقوم بالترويج والإشادة للفكر المتطرف ل”داعش” عبر تطبيقات وبرامج إلكترونية خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي.

وأشارت إلى أن المعني له شقيق يقاتل بصفوف ما يسمى ب”الدولة الإسلامية” بالساحة السورية العراقية.