موراليس: الرئيس المكسيكي أنقذ حياتي بمنحي حق اللجوء

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

إيفو موراليس

قال رئيس بوليفيا المستقيل، إيفو موراليس، إنه علم من مصدر أمني، أن أحد الأطراف رصد مكافأة مالية قدرها 50 ألف دولار، لمن يسلمه إلى ”الإنقلابيين“.



وأضاف موراليس، في تصريحات صحفية، عقب وصوله المكسيك، مساء الثلاثاء، أن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أنقذ حياته، بعدما منحه اللجوء السياسي في بلاده.

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وتابع: ”الانقلاب بدأ إثر فوزنا في الدور الأول من الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر الماضي، مع الأسف شارك بعض رجال الشرطة في هذا الانقلاب المدني السياسي“.

وأشار إلى تنظيم أعمال عنف ضد عائلات المسؤولين (في حكومته)، من أجل إجبارهم على تقديم استقالاتهم، وإلى أنه قرر الاستقالة تفاديا لوقوع اشتباكات، وسفك مزيد من الدماء.

وأردف: ”الرئيس المكسيكي أنقذ حياتي. عندما وصلت إلى كوتشومبابا، في 9 أكتوبر، أظهر لي مسؤول في الجيش البوليفي، رسالة تفيد بأن من سيسلمني إلى الإنقلابيين سيحصل على مكافأة قدرها 50 ألف دولار“.

وأكد أنه سيواصل الكفاح وممارسة السياسة، مادام حيا، وأن خطأه الكبير هو مجابهته للأيديولوجية الإمبريالية، والتي سيواصل معاداتها، حسب تعبيره.