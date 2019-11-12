شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سقوط قتيل عند مثلث خلدة بالقرب من مطار بيروت والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 الصورة المتداولة لقتيل مثلث خلدة أفادت وكالة أنباء روسيا اليوم، في نبأ عاجل لها منذ قليل، نقلاً عن مراسلها في لبنان نقلا عن محتجين بسقوط قتيل عند مثلث خلدة بالقرب من مطار بيروت، من دون ورود تفاصيل أخرى.

من جانبه علق الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني ​جورج كتانة​، على خبر سقوط قتيل نتيجة ​إطلاق نار​ وقع عند الأوتوستراد، مؤكدا أن "اتصالا ورد إلى ​الصليب الأحمر​ بأن هناك إصابة خطرة جدا بمنطقة خلدة نقلت إلى ​مستشفى​ ​كمال جنبلاط​"، مشددا على أن "الحالة خطرة جدا ولا معلومات لدينا كيف حصل الحادث".

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