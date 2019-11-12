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شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف ذكي يقتل صاحبه وهو نائم والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
صورة أرشيفية
كشف موقع "بي جي آر" الهندي، عن انفجار هاتف ذكي أثناء شحنه، مما أدى إلى وفاة صاحبه الذي كان نائم بجواره، وذلك في منطقة جاغاتسينغبور في ولاية أوديشا الهندية، أن الهاتف انفجر أثناء شحنه، بينما كان صاحبه (22 عاما) غافيا، الأحد، حسبما أفادت به الشرطة.
وقالت الشرطة إن الضحية يدعى كونا برادهان، وهو مواطن هندي يتحدر من قرية رانبور في منطقة نياغار، مشيرة إلى أنه كان يعمل كعامل في بناء معبد جاغاناث في باراديب.
وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة للتعرف على السبب الدقيق للوفاة.
ولم يتم التعرف على طراز الهاتف الذكي، الذي انفجر وخلف دخانا هائلا في الغرفة.
وشهدت كازاخستان حالة مماثلة قبل أيام، بعدما لقيت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، مصرعها إثر انفجار هاتفها الذكي على وسادتها.
وقالت شرطة المحلية حينها، إن الهاتف انفجر أثناء شحنه بعدما ارتفعت درجة حرارته.
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