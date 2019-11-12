شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القوات المشتركة تتصدى لهجمات حوثية واسعة في الساحل الغربي والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 تصدت القوات المشتركة، لهجمات واسعة شنتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية على مواقعها، ليل الثلاثاء، حسبما أفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة .

Advertisements ونقل المركز عن مصادر عسكرية ميدانية قولها أن الميليشيات قامت ليل الثلاثاء، بشن هجمات واسعة على مواقع القوات المشتركة في مختلف جبهات الساحل الغربي . وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تتصدى لها وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح .. مشيرة إلى ان الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى اللحظة في كل من مديرية حيس ومنطقة الفازة في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة .

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