شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بلدية تل أبيب تعلن تعطيل الدراسة بسبب الوضع الأمني والان مع التفاصيل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 بلدية تل أبيب Advertisements أعلنت بلدية تل أبيب أنها ستعطل الدراسة غدًا الأربعاء في المدينة بسبب الوضع الأمني، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراض زراعية شرق مدينة غزة وشمال القطاع. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، اغتيال القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن العام، بعد استهداف مبنى في قطاع غزة تواجد بداخله.

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