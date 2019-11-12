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شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: الحريري متردد بشأن تولي المنصب مجدداً والان مع التفاصيل
الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
عون والحريري
أكد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، اليوم الثلاثاء، أنه وجد رئيس الوزراء المنتهية ولايته سعد الحريري متردداً في تولي المنصب مجدداً، وأنه يؤيد حكومة تشكل من التكنوقراط والسياسيين.
وقال عون في مقابلة تلفزيونية، "أنا اجتمعت مع الحريري ووجدته متردداً بين نعم وبين لا"، مضيفاً أنه لا يعرف إن كان ذلك موقفه حتى الآن.
وأضاف، أن المشاورات الرسمية من نواب البرلمان بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد قد تبدأ الخميس أو الجمعة، "لكن هذا يرتكز على الأجوبة التي سنتلقاها من المعنيين. إذا لم نتلق الإجابات سنستغرق بضعة أيام إضافية. يوجد الكثير من الصعاب التي ذللناها ولا تزال هناك النقاط الأخيرة لأن نحن نود أن نخرج إلى المجتمع بحكومة منسجمة وليس حكومة متفرقة".
واستقال الحريري من رئاسة الحكومة الائتلافية في 29 أكتوبر .
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