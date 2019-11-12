ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في غزة إلى 11

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

قصف غزة

أفاد مراسل وكالة أنباء روسيا اليوم في غزة، نقلاً عن وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11.



وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، مقتل وإصابة فلسطينيين في قطاع غزة، نتيجة قصف جوي.

وقال الجيش إن طيرانه استهدف شخصين على دراجة نارية في شمال القطاع، بادعاء أنهما "ناشطان في الجهاد الإسلامي كانا في طريقهما لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل".

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كما أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول قتيل آخر، وعدد من الجرحى إلى المستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وشيع الآلاف من الفلسطينيين، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته أسماء، بمشاركة مختلف قيادات الفصائل الفلسطينية.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ما يزيد عن 100 صاروخ استهدفت مستوطنات غلاف غزة، وحتى "غوش دان" جنوبي "تل أبيب"، وذلك ردا على اغتيال أبو العطا.

وأضاف الجيش في بيان له أن القبة الحديدية اعترضت 20 صاروخا.

وذكرت القناة "13" العبرية أن صاروخا ضرب منزلا، وآخر سقط في فناء منزل في "سديروت"، دون وقوع إصابات، بينما دوت صفارات الإنذار في مناطق جنوبي "تل أبيب" ومنها "ريشون ليتسيون، حولون، وبات يام".

وقررت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلغاء الدراسة في كامل منطقة "غوش دان" وغلاف غزة، بالإضافة لوقف جميع الأعمال غير الضرورية خارج المنزل، وهو إجراء يتخذ للمرة الأولى منذ نهاية الحرب صيف عام 2014.