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الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
الإعلان عن مبادرة مجتمعية في المخا غرب تعز
أعلن اليوم في مدينة المخا غرب محافظة تعز، عن مبادرة مجتمعية تتولى القيام برصد معاناة الأهالي ونقلها إلى المنظمات الإنسانية.
وذكرت الناشطة بالمجال الإنساني نهلة أحمد، والتي تتولى رئاسة مبادرة (كن عوناً) الاجتماعية، أنها أول مبادرة إنسانية تهدف إلى مساعدة المدنيين ممن يعانون من أوضاع مالية صعبة في مدينة المخا.
وأضافت، إن المبادرة دشنت أعمالها بوضع مخطط لبناء منزل للمواطن نصير حديدي من أهالي حي العمودي بعدما عجز عن إعادة بناء منزله المتهالك والمبني من الألواح والقش ويأوي إخوانه ووالده المعاق.
ويتكون المنزل، وفق المخطط الهندسي من غرفة وحوش وحمام ومطبخ، وقد تم تقديم الاحتياجات الأساسية لبناء المنزل للجهات الداعمة ورجال الأعمال وفاعلي الخير.
ودعت رئيسة المبادرة المنظمات الإنسانية بتوفير بعض مستلزمات البناء من أجل الشروع في بنائه.
وتهدف المبادرة للوصول إلى الأسرة الأكثر فقراً والتي هي بأمس الحاجة للمساعدات المالية من أجل معالجة وضعهما المعيشي وإعانتها على تيسير حياتها اليومية.
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