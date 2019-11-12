الاحتلال يغتال قياديا بـ(الجهاد) وزوجته في عدوان على غزة .. وشهداء وجرحى بسلسلة غارات استهدفت القطاع

تزامنا مع محاولة اغتيال قيادي آخر بالحركة في دمشق راح ضحيتها شهيدين أحدهما نجله

ـ المقاومة تعلن الاستنفار وترد بعشرات الصواريخ

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات:

استشهد القيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية بهاء أبو العطا وزوجته فجر امس جراء قصف استهدف منزلا شرق قطاع غزة. في وقت استشهد فيه 3 فلسطينيين وجرح العشرات جراء تنفيذ الاحتلال سلسلة غارات استهدفت أماكن متفرقة بالقطاع، يأتي ذلك بالتزامن مع تعرض منزل القيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري في العاصمة السورية دمشق لقصف إسرائيلي، ما أدى لاستشهاد اثنين أحدهما نجله.

واعلن جيش الاحتلال بحسب وسائل الاعلام الاسرائيلية انه تمكن من اغتيال ابو العطا في قصف استهدف منزلا بغزة فجر امس.وادعى الاحتلال ان ابو العطا هو المسؤول عن تنفيذ القصف على مستوطنات الاحتلال في جولات القتال التي تكررت مؤخرا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي “في عملية مشتركة لجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة “.وادعى “لقد نفذ أبو العطا عمليًا معظم نشاطات حركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة. كما قاد أبو العطا بشكل مباشر العمليات ومحاولات استهداف المستوطنين وجنود الاحتلال بطرق مختلفة ومن بينها إطلاق قذائف صاروخية وعمليات قنص وإطلاق طائرات مسيرة وغيرها”.على حسب ادعائه. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة اياد البزم “تُتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني تداعيات استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد قادة المقاومة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة فجر امس، وقد اتخذت الأجهزة الأمنية والشرطة التدابير اللازمة”.

في السياق، استشهد شخصان وأصيب 10 آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الصواريخ مبنى سكني قرب السفارة اللبنانية في منطقة المزة بدمشق. وأفاد مصدر عسكري سوري بأنه قامت طائرات حربية إسرائيلية من فوق الجليل المحتل بإطلاق 3 صواريخ باتجاه مدينة دمشق وعلى الفور تعاملت وسائط دفاعنا الجوي مع العدوان ودمرت أحد الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى هدفه”. وأضاف المصدر إن الصاروخين الآخرين وصلا وأصابا منزل القيادي في حركة الجهاد الفلسطيني أكرم العجوري في حي المزة الغربية وأسفرا عن استشهاد ابن القيادي في الحركة معاذ وإصابة شقيقتة بتول واستشهاد عبد الله يوسف حسن إضافة إلى إصابة 9 مدنيين.

وأفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية من المكان بوقوع دمار كبير في المبنى والأبنية السكنية المجاورة وتحطم نوافذها بينها منزل السفير الباكستاني في دمشق وإلحاق أضرار كبيرة بعدد من السيارات.

الى ذلك، استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب 25 آخرون، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة الثلاثاء. وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهيدين هما: محمد عطية مصلح حمودة (20 عاما)، وزكي عدنان محمد غنامة (25 عاما). وذلك بالاضافة الى القيادي الشهيد بهاء سليم حسن أبو العطا ( 42 عاما)، وزوجته أسماء محمد حسن أبو العطا (39 عاما)،

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح امس عدة غارات على قطاع غزة، واستمرت في تصعيدها بعد تنفيذ عملية اغتيال بهاء أبو العطا وزوجته. وأفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال تقصف بأربعة صواريخ موقعًا للمقاومة خلف شركة الكهرباء بالمنطقة الوسطى، فيما استهداف أرضًا زراعية شمال بيت حانون وموقعًا للمقاومة في بلدة الزهراء جنوب مدينة غزة. وأضاف أن طائرات الاحتلال استهدفت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد مواطنين فلسطينين وإصابة آخرين بجراح خطرة. كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الشيخ عجلين جنوب غرب المدينة وتدميرها بالكامل واشتعال النيران فيها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وقصف الاحتلال مبنىً قرب مقر المجلس التشريعي وسط غزة، يضم مكتبا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دون وقوع إصابات.من جانبها، قصفت المقاومة الفلسطينية، مستوطنات غلاف غزة وحتى “غوش دان” جنوبي “تل أبيب” بمركز الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بعشرات الصواريخ، ردًا على التصعيد الاسرائيلي., وأحصى جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق نحو 80 صاروخا من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف منذ ساعات صباح امس ، متسببة بشل المنطقة من الجنوب وحتى “تل أبيب”، وذلك للمرة الأولى منذ حرب العام 2014. بدوره أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، حالة الطوارئ في قطاع غزة وأوضح معروف في تصريح مقتضب أنه سيتم العمل وفق نظام الطوارئ في كافة المقرات الحكومية وتعليق الدوام المدرسي حتى إشعار آخر. كما أعلن فريد أبو عاذرة مدير عام التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، تعطيل الدراسة في مدارس الوكالة. وأعلنت إدارة معبر بيت حانون أن المعبر مغلق بشكل كامل، وفي حال استجد أي جديد سيتم سيتم اعلام الجميع.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة. وحملت الرئاسة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، “حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة وتبعات تدهور الأوضاع في قطاع غزة، باستهدافها للمواطنين والممتلكات”. وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي “بضرورة توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده”.