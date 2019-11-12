الإضراب يغلق مصارف لبنان ومدارسها

بيروت ـ رويترز: أُغلقت البنوك والمدارس في لبنان أمس مع بداية موجة اضطرابات جديدة وسط جهود سياسية عاجلة لتشكيل حكومة جديدة تنتشل لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية. وقال قيادي نقابي إن أفرع البنوك أُغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك.وفي السياق، أُغلقت المدارس امس، وأعلن وزير التعليم القرار مساء أمس الاول وقال إن السبب هي الدعوات لإضراب أوسع نطاقا واحتراما لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم واستمرت الاحتجاجات امس لليوم الـ 27 على التوالي في عدد من المناطق اللبنانية حيث أغلق محتجون عددا من الطرقات في العاصمة بيروت وفي شمال وشرق لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة ومحاسبة الفاسدين.

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