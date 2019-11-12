الحكومة الافغانية تتوصل لاتفاق مع (طالبان) على مبادلة سجناء

كابول ـ رويترز: قال مكتب الرئيس الأفغاني أشرف غني امس إن الحكومة ستفرج عن اثنين من قادة حركة طالبان البارزين وزعيم بحركة حقاني في مقابل إطلاق سراح أميركي وأسترالي اختطفا عام 2016. وقررت الحكومة الإفراج عن القيادي أنس حقاني واثنين من قادة طالبان في إطار مبادلة سجناء في اتفاق قد يمهد الطريق أمام محادثات سلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وخطفت طالبان الأميركي والأسترالي، وهما من أساتذة الجامعات، في أغسطس 2016 من الجامعة الأميركية في أفغانستان بالعاصمة كابول.

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