حزب العمال البريطاني يتعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق

لندن ـ د ب أ: أعلن حزب العمال البريطاني أمس، عن تعرض منصاته على الإنترنت، لهجوم إلكتروني “متطور وواسع النطاق”، ولكنه فشل في اختراق أنظمة الأمن الخاصة به. وجاء الهجوم على منصات حزب المعارضة الرئيسي في بريطانيا أمس الاول ، أثناء قيام الحزب وغيره من الأحزاب السياسية البريطانية الأخرى، بحملات قبيل الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر المقبل. وقال متحدث باسم الحزب في بيان له: “شهدنا هجوما إلكترونيا متطورا وواسع النطاق على منصات حزب العمال الرقمية”. وأوضح المتحدث: “اتخذنا إجراءات سريعة، وقد فشلت هذه محاولات (الاختراق)، بسبب أنظمتنا الأمنية القوية”، مضيفا أنه “قد تم الحفاظ على سلامة جميع منصاتنا، وإننا على ثقة بعدم حدوث أي خرق للبيانات.” وقال الحزب إن الإجراءات الأمنية أبطأت بعض أنشطة الحملة، “ولكن قد تم استعادتها صباح امس، وعدنا إلى أقصى سرعة لنا”. وأضاف البيان أن الحزب قام بإبلاغ “المركز القومي للأمن السيبراني في بريطانيا” بشأن الهجوم.