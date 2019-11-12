الاتحاد الاسيوي يحذر اسود الرافدين من ارتداء الكمامات في مباراة إيران

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2019-11-12 | 22:15
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، ان نظيره الاسيوي، حذر من ارتداء لاعبي المنتخب الوطني للكمامات قبيل انطلاق مباراة اسود الرافدين امام إيران في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال منسق اتحاد الكرة العراقي في الأردن، سعد لزهيري في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "الاتحاد الاسيوي، حذر الاتحاد العراقي من ارتداء لاعبي المنتخب الوطني للكمامات قبل المباراة".
وأوضح أن "الاتحاد الاسيوي، يعد هذا الامر سياسياً ولا يجوز اقحامه في الرياضة"، مبيناً ان "الاتحاد الاسيوي سيمنع الجماهير العراقية من رفع أي صورة او شعار سياسي في مدرجات الملعب".
يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه نظيره الإيراني يوم الخميس المقبل على استاد عمان الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً.
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