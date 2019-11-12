الاتحاد الاسيوي يحذر اسود الرافدين من ارتداء الكمامات في مباراة إيران

ارتداء الكمامات، مقترح قُدم الى لاعبي اسود الرافدين من اجل مساندة المتظاهرين في ساحات الاعتصام ببغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، الذين يواصلون التظاهرات لليوم الـ19 على التوالي.

وقال منسق اتحاد الكرة العراقي في الأردن، سعد لزهيري في تصريح لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، إن "الاتحاد الاسيوي، حذر الاتحاد العراقي من ارتداء لاعبي المنتخب الوطني للكمامات قبل المباراة".



وأوضح أن "الاتحاد الاسيوي، يعد هذا الامر سياسياً ولا يجوز اقحامه في الرياضة "، مبيناً ان "الاتحاد الاسيوي سيمنع الجماهير العراقية من رفع أي صورة او شعار سياسي في مدرجات الملعب".

يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه نظيره الإيراني يوم الخميس المقبل على استاد عمان الدولي في تمام الساعة الخامسة مساءً.