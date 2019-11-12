بالصور.. ساحة التحرير ومن اعلى المطعم التركي الآن

تنشر الخليج 365، صورا تظهر ساحة التحرير وشارع السعدون وحشود المتظاهرين من اعلى المطعم التركي وسط العاصمة بغداد ليلة الثلاثاء 11 تشرين الثاني 2019. Advertisements ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الاربعاء، ، يومها العشرين على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .

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