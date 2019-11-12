عملية اخماد حريق الخلاني 'صور'

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افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت الحريق الذي اندلع في احدى بنايات ساحة الخلاني وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت قبل قليل من اخماد الحريق الذي اندلع في بناية مكونة من طابقين تحوي على مخازن مبيدات زراعية في ساحة الخلاني وسط بغداد".
واضاف المصدر ان "الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة دون وقوع اية خسائر بشرية".
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