اصابة ضابط واربعة منتسبين بالقوات الامنية اثر قنبلة مولتوف في ساحة الخلاني

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن ضابطا واربعة منتسبين اصيبوا اثر قنبلة مولتوف في ساحة الخلاني وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجهولا القى قنبلة مولتوف على القوات الامنية المتواجدة في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما ادى الى اصابة ضابط واربعة منتسبين".

واضاف المصدر انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.