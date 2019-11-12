رسمياً.. الإمارات والبحرين يشاركان في خليجي 24 بالدوحة

رياضة 2019-11-12 | 21:50 2,580 مشاهدة أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ونظيره البحريني، الثلاثاء، مشاركة منتخبيهما في النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم في قطر. وذكر الاتحادان عبر حساباتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي أن "الموافقة على المشاركة في خليجي 24 جاءت بناء على تجديد الدعوة التي وجهها الاتحاد الخليجي لكرة القدم إليهما للمشاركة في البطولة الخليجية".



وتقام خليجي 24 خلال الفترة من 24 تشرين الثاني الجاري وحتى السادس من كانون الأول المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

المحرر: محمد خليل

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