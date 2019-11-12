نقابة المعلمين تنفي وجود اضراب للمدارس يوم غد الاربعاء

نفت نقابة المعلمين، الثلاثاء، وجود اضراب للمدارس يوم غد الاربعاء. ونقل التلفزيون الرسمي عن النقابة قولها ان "الدعوة للتظاهر السلمي يوم غد لمن ليس لديه التزام بعمل تربوي"، مبينة ان "الدعوة للتظاهر لمنتسبينا مع الالتزام بالدوام الرسمي". واضافت ان "التظاهر ستكون خارج الدوام الرسمي"، نافية "وجود اضرار للمدارس يوم غد الاربعاء".

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