تجدد التظاهرات بالناصرية والقوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

افاد مصدر محلي، الثلاثاء، بتجدد التظاهرات في الناصرية، فيما اشار الى ان القوات الامنية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "التظاهرات تجددت قرب فوج المهمات في الناصرية". واضاف ان "القوات الامنية تحاول تفريق المتظاهرين من خلال اطلاق الغاز المسيل للدموع قرب جسر الزيتون في الناصرية"، مشيرا الى ان "تلك القوات تحاول منع المتظاهرين من اقتحام فوج المهمات الخاصة في المدينة".

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