فلسطين تطالب بتدخل دولي فوري لوقف العدوان الإسرائيلي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الثلاثاء، بضرورة التدخل الدولي الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.



وقال اشتية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "يجب على إسرائيل وقف جرائمها ضد المدنيين فورا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة".

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس والحكومة يجريان اتصالات إقليمية ودولية مكثفة لوقف العدوان وإنهاء التصعيد الإسرائيلي.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه من الضروري عدم السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابية.

واستشهد 10 فلسطينيين وأصيب 45 على الأقل في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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وبدورها، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي أن التصعيد والتكثيف في جرائم الحرب الإسرائيلية والعدوان المستمر من قبل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، واستهداف القياديين والمدنيين العزل والمؤسسات الحقوقية يأتي في إطار الصراع الإسرائيلي الداخلي.

وأكدت أن نتنياهو يحاول لتجاوز أزمته الشخصية والاستعصاء السياسي الذي يواجهه على حساب حياة الشعب الفلسطيني ومقدراته ومؤسساته، بالإضافة إلى كونه النهج الأساسي الذي تبنته الحكومات اليمينية العنصرية المتتالية.

وطالبت عشراوي، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية"، المجتمع الدولي برفع الحصانة السياسية والقانونية عن إسرائيل والتدخل الفوري لوقف عمليات القتل والتصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.

ومن جهته فقد طالب المجلس الوطني الفلسطيني "المجتمع ومؤسساته ذات الصلة بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني الأعزل من جرائم وعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل خاصة قطاع غزة المحاصر".

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني بشدة في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون عملية الاغتيال الجبانة التي استهدفت القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته فجر اليوم، جراء غارة إسرائيلية جبانة دمرت منزله، وما تبعها من غارات إرهابية.

وأكد المجلس الوطني أن مسؤولية مجلس الأمن الدولي التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإرهابية العدوانية على أهلنا في قطاع غزة، وما تمارسه قوات الاحتلال في الضفة ومدينة القدس من جرائم وكان آخرها استشهاد عمر البدوي أمس في مخيم العروب، داعيا لاتخاذ إجراءات دولية عملية لوقف مسلسل الإجرام والإرهاب الإسرائيلي، مؤكدا حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وحقوقه بكل الوسائل المشروعة.

وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن "حكومة المستوطنين التي يقودها نتنياهو تتعمد التصعيد وإزهاق الدم الفلسطيني من خلال سياسة الاغتيالات الجبانة والقصف للمباني السكنية في محاولة منها للنيل من إرادة الشعب الفلسطيني، وقطع الطريق على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وخدمة لأهداف داخلية إسرائيلية".