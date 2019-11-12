ملادينوف إلى القاهرة لبحث وقف العدوان على غزة

توجه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، وفق مصادر غربية ومصرية.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ"العين الإخبارية" إن ملادينوف توجه "على عجل" إلى القاهرة في إطار مساعي مصر والأمم المتحدة إلى وقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة ومنع تدهور الأمور إلى حرب إسرائيلية جديدة ضد القطاع.

وفي السياق نفسه، ذكر مصدر مصري مطلع على الملف لـ"العين الإخبارية" أن ملادينوف كان من المقرر له أن يزور مصر بعد يومين، إلا أنه تم تقديم موعد الزيارة بسبب الأحداث الجارية في غزة.

المصادر الدبلوماسية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أقرت بأن الأمور معقدة في ظل تصاعد الأمور بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

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وتزامن توجه ملادينوف إلى القاهرة مع عودة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" للانعقاد في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.



وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "القيادة منذ اللحظة الأولى للعدوان بدأت اتصالاتها على جميع المستويات لوقف العدوان فورا، خاصة اتصالاتها المستمرة مع الأشقاء في مصر، وعدد من الدول الفاعلة والمؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في تصريح لـ"العين الإخبارية": "الوزارة إذ تحيي الجهود المكثفة التي تبذلها مصر لوقف العدوان ولجمه، فإنها تطالب المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بسرعة التدخل لإجبار دولة الاحتلال وحكومتها على وقف عدوانها فورا".

وتابعت: "عدم محاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على حروبها واعتداءاتها المتواصلة ضد شعبنا يشجعها على التمادي في استباحة الأرض والدم الفلسطيني".

وأكدت محطات تلفزيونية عبرية أن الوسطاء المصريين أجروا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة فورا.

وخلال السنوات الماضية نجحت الجهود المصرية في منع الانزلاق إلى حرب بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.